Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başladı

Deyr Hafir hattındaki AA ekibinin bildirdiğine göre Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattında YPG/SDG'ye ait bazı hedefleri vurdu. Hedefler, topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına aalındı.

Bölgedeki AA muhabiri, TSİ 22.00'de başlayan atışların devam ettiğini, orduya ait zırhlı araçların Deyr Hafir girişine yöneldiğini, terör örgütünün de karşılık verdiğini bildirdi.

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyonların başladığı duyuruldu.

Operasyonlar kapsamında Deyr Hafir'de terör örgütü PKK, YPG/SDG ve onlarla ittifak halindeki devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının mevzilerinin hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan terör noktalarının Halep ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlemek için kullanıldığı kaydedildi.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Suriye ordusu, hedef alacağı terör noktalarının haritasını paylaştı

Suriye ordusu, olası operasyonda Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında yer alan Deyr Hafir beldesinde terör örgütünün yuvalandığı noktaların haritasını paylaşarak sivillere bu hedeflerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Ordudan basına gönderilen yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir beldesinde yer alan 4 ayrı noktanın haritaları paylaşıldı.

Terör örgütü PKK ve YPG/SDG'nin yanı sıra devrik Beşşar Esed rejimi mensuplarının haritalarda işaretlenen noktalarda yuvalandıkları belirtildi.

Bu noktaların terör örgütlerince Halep kenti ve doğusunda yer alan yerlerdeki sivil yerleşimlere başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlenmek için fırlatma noktası olarak kullanıldığı ifade edildi.

Sivillere, Suriye ordusunun Deyr Hafir'e olası operasyonunda hedef alınması beklenen bu noktalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yeni bir kararname yayımladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kürt kökenli vatandaşların Suriye halkının, dilsel kimlerinin de Suriye'nin ulusal kimliğinin ayılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Şara, Suriyeli Kürtler ile ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayarak, Kürtlerin Suriye halkının temel ve asli bir parçası olduğunu ifade etti.

Kürtlerin kültürel ve dilsel kimliklerinin de çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsurunu teşkil ettiğini vurgulayan Şara, devletin ulusal birliği güçlendirme ve tüm Suriyeli vatandaşların kültürel ve medeni haklarını güvence altına alma konusundaki rolü ve sorumluluğuna dikkati çekti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı 13. Kararnamesi'nde, şu maddelere yer verildi:

Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.

Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.

Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.

Madde (5): “Nevruz Bayramı” (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerinde ücretli resmî tatil ilan edilir.

Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.

Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dâhilinde çıkarır.

Madde (8): Bu kararname Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.