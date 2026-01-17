Trump'tan 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 ek gümrük vergisi 

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın satın alınmasına yönelik Washington’ın planlarına destek vermeyen 8 Avrupa ülkesine, 1 Şubat 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump, yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland topraklarını bünyesine katma stratejisine karşı çıkan veya destek vermeyen ülkelere yönelik ekonomik yaptırım kararı aldıklarını belirtti. Kararın hedefindeki ülkeler arasında Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya yer alıyor.