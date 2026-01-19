İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 19 OCAK 2026: İstanbul'da barajlar doldu mu?

İstanbul'da kar yağışı bugün de devam ediyor. Sokaklar uzun bir sürenin ardından beyaza büründü. Bu durum barajlara da olumlu yansırken son durum araştırılıyor. İşte 19 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı...

İstanbul'da barajlar doldu mu?

İSKİ'nin 19 Ocak 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 24.65'e çıktı. Bu oran dün yüzde 24.16'ydı.

Ömerli: %32

Darlık: %40

Elmalı: %71

Terkos: %16

Alibey: %18

Büyükçekmece: %17

Sazlıdere: %14

Istrancalar: %31

Kazandere: %7

Pabuçdere: %8