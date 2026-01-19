Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alım başvuru tarihleri açıklandı mı?

Her yıl belirli dönemler Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alım ilanı çıkıyor. Bu yılın ilk etap alım tarihleri henüz belli olmadı. Bu sebeple aramalar her geçen gün sıklaşıyor. Duyuruları kesinlikle kaçırmak istemeyenler yoğun şekilde "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alım başvuruları ne zaman başlıyor" diye soruyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri paylaşılmadı. Geçen yıl başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da beklentiler nisan, mayıs aylarında tercihlerin alınması yönünde...

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...