İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? Kura töreni tarihi açıklandı mı?

İstanbul'da milyonlarca vatandaş TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvuru yaptı. Geçen haftalarda başvuru sonuçları ilan edildi ve kabul edilenlerin isim listesi yayımlandı. Şimdi bu isimler kura törenini bekliyor. Tarihlerin açıklanıp açıklanmadığını kontrol etmek için "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusu yöneltiliyor.

19 Mart 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul için kura tören tarihi paylaşılmadı. Bakan Kurum bayram sonrası çekilişlerin yapılacağını belirtmişti. Beklentiler 23 Mart'tan itibaren törenlerin yapılması yönünde...

İstanbul için satış fiyatları ve ödeme planları

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.