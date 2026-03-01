İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul başvuru sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

Yüzyılın Projesi'nde kura törenleri için sona geliniyor. Gelecek hafta 4 ilde kura çekimi yapılacak. İzmir, Ankara, Muğla ve Hatay tören tarihleri belli olurken İstanbul için takvim yayımlanmadı. Milyonlar bu tarihi merak ederek "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" diye soruyor.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

İstanbul Kura çekimi için net tarihler paylaşılmadı. Birkaç etaptan oluşması beklenen törenlerin 9-13 Mart tarihleri arasında gerçeklemesi öngörülüyor.

Öte yandan başvuru sonuçları niteliğinde olan kabul edilenlerin isim listesi de henüz yayımlanmadı.