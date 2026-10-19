İstanbul ve Kocaeli'deki sel felaketinde can kaybı 9'a yükseldi: 1 kişi hâlâ kayıp

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İstanbul ve Kocaeli'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı artıyor. Sel sularına kapılarak kaybolan kişileri bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü yaşanan selin ardından Haliç kıyısında çalışmalarını sürdüren ekipler, Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemede, cansız bedenin sel sırasında kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu belirlendi.

Gebze'de kaybolan kişinin cansız bedeni Pendik'te bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Doğan Arslan'ın cansız bedeni de İstanbul'un Pendik ilçesinde bulundu.

Daha önce Gebze'deki selde kaybolan Fatih Demirtaş'ın cansız bedenine de Pendik'te ulaşılmıştı.

Kocaeli'de meydana gelen selde Mustafa Gedikli de hayatını kaybetmişti.

Can kaybı 9'a yükseldi

Son olarak 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla İstanbul ve Kocaeli'deki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a çıktı.

İstanbul'da sel sırasında kaybolan 1 kişiyi bulmak için ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.