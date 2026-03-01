İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 44,9’a geriledi

İSKİ tarafından açıklanan 1 Mart 2026 tarihli verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, azalan yağışlar ve kuraklık etkisiyle geçen yıla kıyasla önemli ölçüde geriledi.

Son günlerde etkili olan yağışlara rağmen barajlardaki su seviyeleri kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Verilere göre, İstanbul’un en büyük su kaynaklarından Terkos ve Sazlıdere barajlarında doluluk oranı yüzde 30’un altında kaldı. Elmalı Barajı ise yüzde 90’ı aşan doluluk oranıyla dikkat çekti.

1 Mart 2026 itibarıyla baraj doluluk oranları:

Ömerli: Yüzde 62,03

Darlık: Yüzde 61,68

Elmalı: Yüzde 90,54

Terkos: Yüzde 28,85

Alibeyköy: Yüzde 36,96

Büyükçekmece: Yüzde 34,71

Sazlıdere: Yüzde 28,84

Istrancalar: Yüzde 44,67

Kazandere: Yüzde 58,16

Pabuçdere: Yüzde 31,88