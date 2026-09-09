İstanbul'da deniz suyu alarmı: Üç plaja kapatma talimatı

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İstanbul'da 15 plajdan alınan deniz suyu numunelerinin incelenmesi sonucunda, Bakırköy Yeşilköy'deki iki nokta ile Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda su kalitesinin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı belirlendi.

İstanbul Valiliği, bu üç yüzme alanının geçici olarak kapatılmasını istedi.

Valiliğin açıklamasına göre kontroller, vatandaşların yoğun kullandığı 15 plajda 4 Eylül'de alınan numuneler üzerinden gerçekleştirildi.

İncelemelerde uygun bulunmayan noktalar şöyle sıralandı:

• Bakırköy Yeşilköy'de International Hospital önü

• Bakırköy Yeşilköy'de Polis Merkezi önü

• Sarıyer Gümüşdere Plajı

Belediyelere bilgilendirme ve tedbir talimatı

Sonuçlar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilgili kurumlara resmi bildirim gönderildi. Kurumlardan, muhtemel kirlilik kaynaklarının araştırılması ve giderilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi talep edildi.

Belediyelerin tabela, afiş ve anonslarla vatandaşları bilgilendirmesi ve gerekli tüm tedbirleri alması gerektiği belirtildi.