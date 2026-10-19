İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi: 1 kişi hâlâ kayıp
İstanbul'da 14 Ekim'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedenine Haliç kıyısında ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan şiddetli sağanak yağışın yol açtığı sel felaketinde can kaybı arttı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, sel sularına kapılarak kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni bulundu.
Haliç kıyısında arama çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir cansız bedene ulaştı.
Yapılan incelemelerde cansız bedenin, sel felaketinin ardından kendisinden haber alınamayan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğu belirlendi.
Kayıp 1 kişi aranıyor
Ciritlioğlu'nun hayatını kaybettiğinin belirlenmesiyle İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi.
Selin ardından kaybolan 1 kişiye ulaşılması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.