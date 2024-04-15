İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası ertelendi
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin ölümü, 99 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıya ilişkin davanın 5'inci duruşması, bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, duruşmayı karar verilmek üzere 26 Nisan'a erteledi.
İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde; 6 kişinin öldüğü 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 36 kişinin yargılandığı davanın 5'inci duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Ahlam Albashir ve 5 sanık getirildi, bazı sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya bağlandı.
Duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada savunma yapmayan Ahlam Albashır, "Diyecek bir şeyim yok" dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, 10 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı karar verilmek üzere 26 Nisan'a erteledi.