İstinaf, Özkoç'un Erdoğan'a tazminatını hukuka uygun buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP'li Engin Özkoç hakkındaki karara dair bilgi verdi.

Aydın, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızı, FETÖ ile ilişkilendiren konuşması nedeniyle Engin Özkoç aleyhine açtığımız manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak karara bağlandı. Engin Özkoç, tazminat ve fer'ileri birlikte 122 bin 448 lira ödedi."

Özkoç, bir açıklamasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Erdoğan'a manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.