İYİ Parti genel başkanını seçiyor... Oylama üçüncü turda
İYİ Parti'nin Meral Akşener'den sonraki liderinin seçilmesi için bugün 5'inci Olağanüstü Kurultayı düzenleniyor. Genel başkanlık seçiminde hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle oylama üçüncü tura kaldı. İki isim öne çıkıyor.
Ankara'da ATO Congresium'daki kurultayın ilk turunda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı.
Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.
Tolga Akalın adaylıktan çekilirken, ikinci tur oylamaya geçildi. Bu oylamada da salt çoğunluk bulunamadı. Dervişoğlu 570, Aydın 565 oy aldı. Bunun üzerine oylama üçüncü tura kaldı.