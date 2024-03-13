İYİ Partili eski vekili bıçaklayan kardeşi tutuklandı
Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'i ofisinde bıçaklamayan kardeşi tutuklandı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 67 yaşındaki İYİ Partili Ahmet Çelik'i bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle polislerce yakalanan kardeşi K. Çelik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Ne olmuştu?
Çelik dün Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklamıştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılan yaralı Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti.