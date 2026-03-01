İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? Kura takvimi şöyle...

İzmir TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yayımladığı takvimle İzmir'in tören tarihini de duyurdu. Bu bilgiye ulaşmak isteyenler şimdi "İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman" diye soruyor.

İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği takvime göre İzmir'de kuralar 6 Mart Cuma günü gerçekleşecek. Tören saati ise henüz belirtilmedi.

2–8 Mart haftasında yapılacak kuralar şöyle:

Ankara: 31 bin 73 konut (3 Mart, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi)

Muğla: 6 bin 417 konut (4 Mart)

İzmir: 21 bin 20 konut (6 Mart)

Hatay: 13 bin 289 konut (6 Mart)