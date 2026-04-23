Jet yakıtı fiyatları arttı, hava yolu devi el bagajını ücretli yaptı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, el bagajına ilişkin uygulamasında değişikliğe gitti. Şirket, jet yakıtı fiyatlarındaki artışın maliyetlere etkisi ve operasyonel düzenlemeler kapsamında ücretsiz kabin bagajı hakkını sınırlandırma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lufthansa Grup bünyesindeki uçuşlarda yolcular kabin içine yalnızca dizüstü bilgisayar çantası ya da sırt çantası gibi küçük bir kişisel eşyayı ücretsiz olarak alabilecek. Mevcut uygulamada yaygın olarak kullanılan ve kabin üstü bölmelere yerleştirilen 8 kilogramlık el bagajları için ise 15 Euro'dan başlayan ücret talep edilecek.

Yeni uygulama ne zaman başlayacak?

Kararın, 28 Nisan'dan itibaren satın alınacak biletler için geçerli olacağı, 19 Mayıs ve sonrasında gerçekleştirilecek kısa ve orta mesafeli uçuşlarda uygulanacağı bildirildi.

Lufthansa, düzenlemenin yolcu davranışlarındaki değişim doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti. Şirkete göre yeni ücretlendirme modeli, özellikle günübirlik seyahat eden yolcular için daha uygun başlangıç fiyatları sunmayı amaçlıyor.

Mevcut uygulama nasıldı?

Halihazırda Ekonomi ve Premium Ekonomi sınıfında seyahat eden yolcular 8 kilograma kadar tek parça kabin bagajını ücretsiz taşıyabiliyordu. Business ve First Class yolcuları ise aynı şartlarda iki adet el bagajını kabine alabiliyordu.