Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 3 saat 15 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor.
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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı.
3 saat 15 dakika süren yoplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için atılması gereken adımlar ele alındı.
Enflasyonla mücadele ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunun da gündeme geldiği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.