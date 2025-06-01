Kabine yarın toplanacak: Gündemde hangi başlıklar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine’de, Rusya-Ukrayna arasında yürütülen ara buluculuk süreci, Terörsüz Türkiye hedefi ve yerel yönetimlere ilişkin düzenlemeler masaya yatırılacak.

Toplantıda, Türkiye’nin yürüttüğü ara buluculuk diplomasisi kapsamında, Rusya ile Ukrayna arasında yeniden başlatılabilecek ateşkes süreci detaylı şekilde ele alınacak. 16 Mayıs’ta Dolmabahçe’de gerçekleşen temasların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hem Moskova hem Kiev’de yürüttüğü temasların sonuçları değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da liderler düzeyinde bir barış zirvesi çağrısı da gündemdeki başlıklardan biri olacak.

Terörsüz Türkiye süreci

Kabine’nin ikinci önemli gündem başlığı ise PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. MİT tarafından hazırlanan son saha raporları doğrultusunda, örgütün fesih ve silah bırakma takvimine ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak.

Yerel yönetimlere yönelik adımlar ele alınacak

Toplantıda ayrıca CHP’li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalar hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bir bilgilendirme sunumu yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce işaret ettiği yerel yönetimlere ilişkin yasal ve idari düzenleme önerileri de gündeme gelecek.