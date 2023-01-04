Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düzenlenen operasyonunda 3 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında jeneratör ile kazı yapmada kullanılan aletler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Devrekani ilçesinde düzenlenen operasyonda, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan N.D, S.K. ve M.E. suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin yanında jeneratör ile kazı yapmada kullanılan aletler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.