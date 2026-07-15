Kademeli emeklik gelecek mi, ne zaman gelecek? Son durum nedir?

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EYT'den yararlanamayan yaklaşık 4 milyon kişi emeklilik umudu için kademeli emekliliği bekliyor. Gerek mitinglerde gerek de sosyal medyada talepler art arda sıralanıyor. Vatandaşlar bugün bir gelişme olup olmadığını merak edenler "Kademeli emeklik gelecek mi, ne zaman gelecek" diye soruyor.

Kademeli emeklik gelecek mi, ne zaman gelecek?

Uzmanlar tarafından EYT sonrası benzer bir kademeli emeklilik düzenlemesi için seçimi bekliyor. Beklentiler seçim öncesi bir müjdenin verileeği yönünde...

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü hükümetten konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.