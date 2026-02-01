Kademeli emeklilik gelecek mi? Yeni çalışma var mı? Son durum nedir?

Kademeli emeklilik konusu gündemden düşmüyor. Milyonların gözü hükümette... Talepler her geçen gün artarken sosyal medya platformlarından, arama motorlarından konu takip ediliyor. Sık sık "Kademeli emeklilik gelecek mi" sorusu geliyor.

Kademeli emeklilik gelecek mi?

Şu anki resmi duruma bakıldığında, kamuoyuna yansıyan veya sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, halihazırda yürütülen resmi bir kademeli emeklilik çalışması bulunmuyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'a göre kademeli emeklilik talebi, siyasilerin sırtını dönemeyeceği bir büyüklüğe ulaştı. Bal, geçmişteki EYT örneğinde olduğu gibi, toplumsal mücadele büyüdüğünde siyasilerin bir çözüm iradesi göstermek zorunda kalabileceği ifade ediyor.