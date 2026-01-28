KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM: Kademeli emeklilik geliyor mu?

EYT düzenlemesi sonrası kapsam dışı kalan sigortalılar için umut ışığı olan kademeli emeklilik sistemi için bekleyiş sürüyor. Sigorta giriş tarihi 1999 ile 2008 yılları arasında olan vatandaşlar adaletli bir emeklilik takvimi talebiyle seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Hükümetten olumlu ya da olumsuz açıklama gelmezken kulis bilgileri merak ediliyor.

Kademeli emeklilik son durum nedir?

Kademeli emeklilikle ilgili 28 Ocak Çarşamba günü itibarıyla yeni bir resmi açıklama yapılmadı. Uzmanlar, yeni bir düzenlemenin gündeme gelme ihtimalinin güçlü görüyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'a göre kademeli emeklilik talebi, siyasilerin sırtını dönemeyeceği bir büyüklüğe ulaştı. Bal, geçmişteki EYT örneğinde olduğu gibi, toplumsal mücadele büyüdüğünde siyasilerin bir çözüm iradesi göstermek zorunda kalabileceği ifade ediyor.