Kadir İnanır öldü mü, yaşıyor mu? Kadir İnanır sağlık durumu nasıl?

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Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Tedavi süreci devam eden sanatçının iyileşip iyileşmediği merak ediliyor. İşte İnanır ile ilgili son bilgiler...

Kadir İnanır sağlık durumu nasıl?

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 77 yaşındaki sanatçının tedaviye olumlu yanıt vermediği öğrenildi.

İnanır ile ilgili "öldü" iddiaları ise doğru değil.