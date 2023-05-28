Karamollaoğlu: Mücadelemize devam edeceğiz

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sonuçların ülkeye hayır getirmesini diledi.

"Gönül isterdi ki adil bir seçim dönemi yaşansın ancak ne yazık ki olmadı." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen kararlı bir şekilde mücadelemize omuz veren teşkilatlarımıza ve sandığa giderek oy kullanan vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden yaşanabilir bir Türkiye için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki bu ülke bizim, hepimizin."