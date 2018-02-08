'Kaset komplosu' davasında ara karar

08 Şubat 2018

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 12 sanığı tahliye etti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık ve sanık avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme, verilen aranın ardından ara kararını açıkladı.

Mahkeme, sanıklar Bedri Ünal, Şükrü Bahşı ve Timurtaş Kayacı hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, yakalama kararı bulunan sanıkların yakalama emirlerinin devamına ve infazlarının beklenmesine hükmederek, benzer suçlardan başka mahkemelerce yargılanan bir kısım sanıkların birleştirme ve tefrik taleplerinin daha sonra değerlendirilmesine karar verdi.

Ayrıca, ByLock kullandığı iddia edilen ancak HTS ve internet kaydı bulunmayan sanıklar için BTK'ya yazı yazılmasına ve varsa ByLock tespit tutanaklarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenmesine karar veren mahkeme, dosya kapsamında savunması alınan sanıkların mal varlıkları üzerine konulan tedbirlerin kaldırılması yönündeki taleplerini de kabul etti.

Mahkeme, Ahmet Kabağaağaç, Davut Ersoy, Mehmet Koçak, Muammer Acar, Osman Oktay Ilıcan, Selim Yasdıbaş, Süleyman Bağlan, Türkay Aydın, Ahmet Arif Atak, Bahaddin Alaca, Halil Adalı ve Mustafa Alptekin'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 24 Nisan'a erteledi.

Kaynak: AA