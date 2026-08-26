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Kayseri'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kayseri'de saat 09:53'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Damla Kaya
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Kayseri'de korkutan deprem! Son depremler listesi 26 Ağustos 2026

Kayseri'de deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:53'de, merkez üssü Pınarbaşı olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kayseri'de korkutan deprem! - Resim : 1

Dün de Adıyaman sallandı

Dün akşam Adıyaman'ın Sincik ilçesinde de 4,2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.

Saat 21.43'te meydana gelen depremin derinliği 7,01 kilometre olarak açıklanmıştı.

26 Ağustos 2026 son depremler listesi

09:53 - Pınarbaşı (Kayseri) - 4.1
09:42 - Akçadağ (Malatya) - 1.5
09:41 - Akçadağ (Malatya) - 2.3
09:20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
08:54 - Orhangazi (Bursa) - 1.2
08:32 - Simav (Kütahya) - 2.8
08:17 - Simav (Kütahya) - 1.9
08:08 - Menteşe (Muğla) - 1.6
07:51 - Merkez (Bolu) - 1.3
07:32 - Merkez (Elazığ) - 1.0
07:13 - Kemah (Erzincan) - 1.6
05:56 - Sincik (Adıyaman) - 1.4
05:17 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
04:58 - Sincik (Adıyaman) - 1.5
04:56 - Beypazarı (Ankara) - 1.6
04:22 - Simav (Kütahya) - 1.1
04:22 - Simav (Kütahya) - 1.1
04:21 - Elmadağ (Ankara) - 1.0
04:19 - Tarsus (Mersin) - 1.1
04:18 - Sincik (Adıyaman) - 0.9

Kaynak: HABER MERKEZİ
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