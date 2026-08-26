Kayseri'de korkutan deprem! Son depremler listesi 26 Ağustos 2026

Kayseri'de korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kayseri'de saat 09:53'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kayseri'de deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:53'de, merkez üssü Pınarbaşı olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Dün de Adıyaman sallandı
Dün akşam Adıyaman'ın Sincik ilçesinde de 4,2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
Saat 21.43'te meydana gelen depremin derinliği 7,01 kilometre olarak açıklanmıştı.
26 Ağustos 2026 son depremler listesi
09:53 - Pınarbaşı (Kayseri) - 4.1
09:42 - Akçadağ (Malatya) - 1.5
09:41 - Akçadağ (Malatya) - 2.3
09:20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
08:54 - Orhangazi (Bursa) - 1.2
08:32 - Simav (Kütahya) - 2.8
08:17 - Simav (Kütahya) - 1.9
08:08 - Menteşe (Muğla) - 1.6
07:51 - Merkez (Bolu) - 1.3
07:32 - Merkez (Elazığ) - 1.0
07:13 - Kemah (Erzincan) - 1.6
05:56 - Sincik (Adıyaman) - 1.4
05:17 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
04:58 - Sincik (Adıyaman) - 1.5
04:56 - Beypazarı (Ankara) - 1.6
04:22 - Simav (Kütahya) - 1.1
04:22 - Simav (Kütahya) - 1.1
04:21 - Elmadağ (Ankara) - 1.0
04:19 - Tarsus (Mersin) - 1.1
04:18 - Sincik (Adıyaman) - 0.9