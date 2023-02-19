Kemal Kılıçdaroğlu: Lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.



Kılıçdaroğlu, birçok depremzede yurttaştan mesaj geldiğini söyleyerek hasar tespit çalışmalarını yapan teknik görevlilere seslendi.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımızdan binlerce mesaj alıyorum. Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrımdır: Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun" ifadelerini kullandı.