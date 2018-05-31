Kılıçdaroğlu: Çiftçinin faiz borçlarını sileceğiz

31 Mayıs 2018

Amasya’da partisi tarafından sivil toplum kuruşları, iş adamları ve muhtarlara yönelik düzenlenen iftara katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İnşallah Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı, biz de parlamentoda millet ittifakı olarak çoğunluğu sağlarsak çiftçinin faiz borçlarını sileceğiz. Çiftçi bir rahat nefes alsın. O rahat bir nefes alırsa hepimiz rahat bir nefes alacağız” dedi.

Türkiye, İran, Irak ve Suriye’yi bir araya getirmeyi planladıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını kuracağız. Kısa adı OBİT. 4 ülke bir araya geldiği zaman. 1. Artık egemen güçlerden kurtulacak Orta Doğu. 2. Orta Doğu’ya barış gelecek. 3. Hiçbir devlet bir başka devletin içişlerine karışmayacak. 4. Orta Doğu’nun imarı konusunda en büyük söz sahibi biz olacağız. 5. Terör belasından kurtulacağız. 4. Ülke bir araya geleceğiz. Şimdi bakın orada kan akıyor. Silahı kim veriyor? Bir grubun eline Rusya veriyor. Bir grubun eline Amerika veriyor. Ölen kim Müslüman. Niçin Müslüman? Orta Doğu’da Müslüman kanı niye akıyor. Kaldı ki Orta Doğu ile bizim tarihi işbirliğimiz var. Tarihi köklerimiz var. Kültürel köklerimiz var. İslami köklerimiz var. Sosyal köklerimiz var. Beraberiz. Orada da Araplar var. Burada da Araplar var. Orada da Kürtler var. Burada da Kürtler var. Orada da Türkmenler var. Burada da Türkmenler var. Orada da Ezidiler var. Burada da Ezidiler var. Biz akrabayız. Niye bir araya gelmiyoruz. Niye kavga ediyoruz. Niye egemen güçlerinin kavgasının Orta Doğu’da bir parçası haline geliyoruz. Bunları yıkacağız. Allah’ın izniyle yıkacağız” diye konuştu.

Kaynak: İHA