Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 13.00'da İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüşeceği belirtildi.
24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler için siyasi partilerin maratonu başladı.
AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı hamle yapmak isteyen CHP'de ise mesai sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bugün saat 13.00'te bir araya geleceği öğrenildi.
İki geçtiğimiz günlerde de bir araya gelmiş ve görüşmede olası ittifak ve cumhurbaşkanlığı adayları konuları ele alınmıştı.
Öte yandan CHP Parti Meclisi dün Kılıçdaroğlu'na ittifak için yetki verdi. Ayrıca CHP milletvekillleri de bugün 16.00'da parti genel merkezinde toplanacak.