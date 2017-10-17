Kılıçdaroğlu: Lobi şirketlerine 77 milyon dolar ödendi

17 Ekim 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.

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Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Yasakların, yolsuzluğun ve 9 milyon yoksulun olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez.

Amerika ile ilişkileri düzeltmek için lobi şirketlerine 76 milyon 965 bin 507 dolar para ödediler. Peki ilişkiler düzeldi mi? Ne diyecek, 'lobi şirketleri beni kandırdı.'