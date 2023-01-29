Kılıçdaroğlu: Siyasetçilerin dönüp kendilerini sorgulamaları lazım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gazi Park'ta düzenlenen "Mübadelenin 100. Yılında Mübadil Dernekleri Ankara Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Balkan Türkleriyle aynı köklerden geldiğini belirterek, bunun kendisi için gurur meselesi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Birlikte olmak, beraber olmak, kucaklaşmak, kin ve öfkeden arınmak güzel bir Türkiye inşa etmenin en temel yollarından birisidir. Birlikte mademki bu güzel cumhuriyeti kurduk, birlikte büyüteceğiz" dedi.

Balkan Türklerinin, Lozan Barış Antlaşması ile anayurduna, köklerinin olduğu topraklara yeniden geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu topraklara gelmeniz uygarlığı, sevgiyi, saygıyı taşımanız, bir arada olmamız ve Türkiye coğrafyasının her tarafında bulunmanız, aslında Türkiye'nin güçlenmesi açısından son derece değerli. Tabii en büyük Balkanlı Gazi Mustafa Kemal" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Birlikte olmak, beraber olmak, kucaklaşmak, kin ve öfkeden arınmak, güzel bir Türkiye inşa etmenin en temel yollarından birisidir. Birlikte mademki bu güzel cumhuriyeti kurduk, birlikte büyüteceğiz. Çocuklarımız daha güzel bir Türkiye'de büyüsün, daha güzel bir Türkiye'de yaşasın istiyoruz. Onların birikimleri, gelecek kuşaklara kendi bilgilerini aktarmaları, iyi yetişmeleri hepimizin temel özlemlerinden birisidir. Elbette bunu yaşatmak zorundayız. Bu tabloyu büyütmeye, bağımsız, güçlü Türkiye'yi inşa etmeye ihtiyacımız var."

"Ekonomik açıdan Türkiye'yi büyütmek için mücadele ediyoruz"

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün ekonomik büyümeye büyük önem verdiğinin altını çizdi.

Uçak, uçak motoru, dokuma, şeker ve çimento fabrikalarının çok kısa sürede hayata geçirildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Osmanlı'nın borcu son kuruşuna kadar ödenmiştir. Hiç kimseye el avuç açmayan o fakir cumhuriyet kendi küllerinden doğmuştur ve biz bu cumhuriyeti onun arzu ettiği kadar büyütemedik. O nedenle siyasetçilerin dönüp kendilerini sorgulamaları lazım. Eğer bugün para için gidip birilerine 'Acaba bir yerden borç bulabilir miyiz?' diye birilerinin önünde boyun eğiyorsak bu tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluğu yerine getirmediğimizi gösteriyor. Bu nedenle ekonomik açıdan güçlü olduğumuz andan itibaren de bütün dünya size saygı gösterecektir. Biz ekonomik açıdan Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek için mücadele ediyoruz."