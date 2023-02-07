Kılıçdaroğlu ve Belediye Başkanları deprem bölgesinde
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Adana'ya gitti. Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan ve bölgedeki arama-kurtarma ekiplerinden son durum hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu'nun Adana'dan sonraki durağı Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğle saatlerinde Kahramamaraş'taki depremde yıkılan Adana'daki 14 katlı Zeray Apartmanı’nda sürdürülen kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, gelişinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşlik etti.
İskenderun'a geçti
Kılıçdaroğlu'nun Adana'dan sonraki durağı Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu.
Kılıçdaroğlu, İbrahim Karaoğlan Caddesi'ndeki binanın enkazına gitti.
Kılıçdaroğlu, arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alıp, ailelerinden gelecek iyi haberi bekleyenlerle görüştü.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, ardından kent merkezine geçti.