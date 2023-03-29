Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesi bugün gerçekleşecek
CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile saat 17.00'de Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
Haber Merkezi
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Memleket Partisi, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin görüşeceğini duyurdu.
Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada şöyle denildi:
“CHP Genel Merkezinden gelen talep üzerine; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17:00’de Memleket Partisi Genel Merkezinde görüşeceklerdir.”