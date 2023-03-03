Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medya hesabından videolu mesaj

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı.

Bu yola çıkarken hep "Halil İbrahim Sofrası"ndan bahsettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Çünkü 'Bu sofraya, bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir.' dedim. 'Yoksa bu ülke iflah olmaz.' dedim. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi." diye konuştu.

"Çünkü amaç sadece ceberut sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç, aynı zamanda yeni, güzel bir Türkiye oluşturmaktı." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız

"Bu sofraya 'o oturmasın, bu oturmasın' diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. 'Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin.' Bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız."

"Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz"

"Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm, birleştirmeye de devam edeceğim." diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız, bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır.

Erdoğan'ı da Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneriz

Onun için ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye'nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın, biz her şekilde Erdoğan'ı da Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz. Emin olun, yeneceğiz."