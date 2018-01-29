Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

29 Ocak 2018

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 819 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 450, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 59, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 623, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 34 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda bin 166'sı terör suçları, 72'i düzensiz göç ve 3 bin 139'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 377 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda aralarında terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Demet Taşar'ın da bulunduğu, biri ölü, 21'i sağ, 6'sı teslim olmak üzere 28 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak, Bitlis, Iğdır ve Kars'ta yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 14 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 4 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince patlayıcı yapımında kullanılan 108 kilogram madde, 6 el bombası, biri ağır ve uzun namlulu olmak üzere 9 silah ile 13 bin 975 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Kaynak: AA