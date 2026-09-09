Kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi Türkiye’de yakalandı

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İstanbul’da Bahçelievler’deki bir kafe ile Irak Konsolosluğuna yönelik eylemlerin şüphelisi olan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, tutuklu bulunduğu Gürcistan’daki cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Türkiye’ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Çınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Kasım 2024 tarihinde Bahçelievler’de bulunan bir kafeye yönelik gerçekleştirilen eylem ile 21 Mart 2025 tarihinde Şişli’deki Irak Konsolosluğuna yönelik eylemde şüpheli olarak tespit edilen Muhammed Ali Çınar hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Gürcistan’da tutuklu bulunan Çınar’ın cezaevinden tahliye edilmesinin ardından 9 Eylül 2026 tarihinde Ardahan Türkgözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı sırada yakalandığı bildirildi. Çınar’ın yapılan sorgulamasında, "suç örgütü üyesi olma" suçundan hakkında açılan kamu davasının İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği belirlendi.

Şüpheli Muhammed Ali Çınar, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.