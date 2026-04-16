KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor? İşte muhtemel tarih...

KPSS-2026/1 tercih takvimi için geri sayım sürüyor. Kamu personeli olma hayali kuran binlerce aday sürekli araştırma içerisinde... ÖSYM tarafından yılda iki kez düzenlenen merkezi yerleştirme işlemlerinin ilki olan KPSS-2026/1 tercihlerine yoğun bir ilgi söz konusu... Peki tercihler ne zaman başlayacak?

16 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla ÖSYM'den KPSS-2026/1 ile ilgili duyuru yapılmadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.