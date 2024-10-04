KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI: 2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı

KPSS ortaöğretim sınavına giren binlerce adayın beklediği an geldi ve 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecekler.

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden adayların sınav sonuçlarını sorgulayabilmesi için ÖSYM AİS ekranına yönlendirilmeleri gerekmektedir. Bu ekran üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmasının ardından sınav sonuç belgesi görüntülenebilecek. Adaylar, sınav sonucunu görüntülerken aynı zamanda KPSS puanlarını ve sıralamalarını da görebilecekler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav sonuçlarına erişmek için şu adımları şöyle:

* ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesine girilmelidir.

* T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılmalıdır.

* Giriş yapıldıktan sonra KPSS Ortaöğretim Sınav Sonuçları sayfasına gidilmelidir.

* Sonuçlar, sınav puanı ve sıralama ile birlikte görüntülenebilir.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ EKRANI