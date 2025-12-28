KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM merkezi atama sonuçları hangi gün açıklanacak?

KPSS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Merkezi atama kapsamında yapılacak yerleştirmeler için geri sayım başladı. Araştırmalar gün geçtikçe artarken cevap aranan soru ise "KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 tercih sonuçları tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru gelmedi. Bir önceki tercihler 17 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 24 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu yıl gözler 2 Ocak'ta olacak.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.