Kubilay Kaan Kundakçı kimdir? Kubilay Kaan Kundakçı olayı nedir?

Survivor ile ünlenen ve müzisyenliğe geçiş yapan Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Canbay'a saldırı düzenlendi. O sırada araçta bulunan Kars 36 Spor'da forma giyen 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı kurşunların hedefi oldu. Türkiye bu olayı konuşurken genç futbolcunun bilgileri araştırılmaya başlandı.

Kubilay Kaan Kundakçı kimdir?

6 Ekim 2005 İstanbul doğumlu olan Kubilay Kaan Kundakçı Kars 36 Spor kulübünde forma giyiyordu. Ümraniyesor altyapısında yetişen Kundakçı, Karagümrük ve Feriköy'de santrafor olarak oynadı.

Kubilay Kaan Kundakçı olayı nedir?

İddiaya göre olay, rapçi Canbay ile eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki barışma çabası ve bu süreçte yaşanan husumetten kaynaklandı. 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı, taraflar arasında arabuluculuk yapması için arkadaşlarının ricasıyla görüşme yerine gitti.

Kubilay Kundakçı, içinde Canbay’ın da bulunduğu araçta beklediği sırada, olay yerine biri çakarlı olduğu öne sürülen iki araçla gelen şahıslar silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırıyı Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği öne sürülüyor. Kalaycıoğlu'nun polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.