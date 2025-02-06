Kültürel miras seferberliği: Depremden etkilenen 11 şehirde 377 eser yenileniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da açıklamalarda bulundu.

AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Ersoy, afetin yarattığı yıkımın izlerini silmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

"Deprem bölgesindeki kültürel mirası korumak için çalışıyoruz"

Bakan Ersoy, depremlerde zarar gören kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılması için önemli bir restorasyon sürecinin başlatıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Depremden zarar gören 11 şehrimizde toplam 377 vakıf kültür varlığının restorasyon çalışmalarına başladık. Hasar gören tüm eserlerin ihyasının maliyeti yaklaşık 12 milyar liradır. Çok hızlı bir şekilde bu tescilli eserlerin restorasyonunu gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Ersoy, depremin ardından Malatya ve diğer afet bölgelerinde halkın kültürel hayata erişimini sağlamak adına önemli adımlar attıklarını belirtti.

Deprem bölgesinde kütüphaneler açılıyor

Depremzede vatandaşların sosyal hayatlarını sürdürebilmeleri için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini dile getiren Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

"Çadır ve konteyner kentlerde kütüphaneler oluşturduk. 250 personelimiz, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında binlerce vatandaşımızla buluştu. Malatya’da 6 konteyner kütüphane kurduk. Deprem bölgesinde iki yıl içinde 15 yeni halk kütüphanesini hizmete açtık. Ayrıca 36 yeni halk kütüphanemizin yeni bina yapımı, restorasyon veya büyük onarım yoluyla bölgeye kazandırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor."

Malatya’ya yeni kültür merkezi müjdesi

Bakan Ersoy, Malatya için yeni bir kültür merkezi inşa edeceklerini ve projenin çok yakında hayata geçirileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bu vesileyle sizlerle güzel bir haberi de paylaşmak isterim. Bildiğiniz gibi şehrimize yeni bir kültür merkezi kazandırıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda Malatya’ya çok yakışacak olan kültür merkezinin çalışmalarını başlatıyoruz. 6 Şubat’tan hemen sonra, tek bir şeyin sözünü verdik: 'Sizi asla yalnız bırakmayacağız, devlet olarak buradayız' dedik. Şükürler olsun, bu sözümüzü yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz."

"Malatya için çalışmaya devam edeceğiz"

Yaraları sarmak ve şehri yeniden ayağa kaldırmak adına tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, Malatya halkına desteklerinin süreceğini belirtti.

"Eksiklerimizi gideriyoruz ve inşallah çok daha fazla hizmeti sizlerle buluşturmak için çalışmaya, üretmeye, Malatya’ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu çabalarımızın neticesi olarak sizlerin şahsıma fahri hemşehrilik beraatı vermesi, aramızdaki dayanışmanın ve kardeşliğin mührü olmuştur. Sizinle hemşehri olmaktan büyük bir gurur duyuyorum."

Basın toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, AK Parti Malatya milletvekilleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve partililer katıldı.