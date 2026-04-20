Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Bayram hangi gün?

Milyonların beklediği Kurban Bayramı için geri sayım başladı… Yaz aylarına yaklaşılırken bayram planları da şekillenmeye başlıyor. Tatil hazırlıkları yapanlar, memleket yoluna çıkmayı düşünenler ve ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bayramın hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. İşte detaylar...

Kurban Bayramı 2026 ne zaman?

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefe günü ise 26 Mayıs Salı... Bugün itibarıyla bayrama 48 gün kaldı.

26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayramın hafta içine denk gelmesi sebebiyle 9 günlük tatil olasılığı artıyor. Hükümetten resmi bir açıklama henüz yok.