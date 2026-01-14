MAAŞ FARKI SON DURUM? Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

Memur emeklisi zamlı maaşını henüz almadı. Yapılan yüzde 18.6'lık zam ayrı olarak hesaplara yatırılacak. Milyonlar günlerdir bekliyor ve bilgiye ulaşmak için "Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak" diye soruyor.

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Hükümet emekli maaş farkı için henüz bir takvim duyurmadı. Ocak ayı ortasında farkların yatması bekleniyordu fakat şu ana dek bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle maaş farklarının gelecek hafta içi yatması bekleniyor.

Memur emeklisine ikinci 6 ayda yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Enflasyon farkı oluştuğu takdirde bu oran da maaşlara yansıtılacak.