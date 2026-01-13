İhtiyaç ve norm kadro fazlası atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Binlerce öğretmen ihtiyaç ve norm kadro fazlası sebebiyle okul değiştirme durumunda kalıyor. Bu dönemki başvurular 9-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Dün biten başvurular sonrası bugün sonuçlar ilan edilecek. Şimdi öğretmenler saati öğrenmeye çalışıyor.

Norm kadro fazlası atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç ve norm kadro fazlası atama sonuçları henüz açıklanmadı. Gözler akşam saatlerine çevrilmiş durumda... Beklentiler saat 17.00'den sonra sonuçların ilan edilmesi yönünde...

Yer değiştirmelere ilişkin açıklamalar personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Ataması yapılan öğretmenlerin kararnameleri, Bakanlıkça düzenlenerek MEBBİS üzerinden gönderilecek.