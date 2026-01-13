Son dakika... Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Oktay Kaynarca ile popçu Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(Selen Çetinkaya-Rabia Karataş)

Gözaltındaki diğer isimlerin Benim Stilim eski yarışmacısı Neda Şahin, Ali Sert, şarkıcı Rabia Karataş ve influencer Selen Çetinkaya olduğu öğrenildi.

(Neda Şahin)

Gözaltındaki isimlere yöneltilen suçlamalar şöyle:

- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak

- Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak

- Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek

- Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak

6 şüphelinin bu suçlarından birini ya da birkaçını işledikleri iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen isimler, sorgulanmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.