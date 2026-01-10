Uyuşturucu operasyonunda Selen Görgüzel ve 3 kişiye gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Operasyon kapmasında Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz gözaltına alındı.
Selen Görgüzel gözaltında
Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isim yarışma programına katılmış, elenmedisinin ardından Türkiye'ye dönmüştü. Görgüzel uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
4 gözaltı
Gözaltına alınan diğer isimler, sunucu Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper bulunuyor.