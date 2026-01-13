Selen Çetinkaya, Rabia Karataş, Neda Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Selen Çetinkaya, Neda Şahin, Rabia Karataş gözaltına alındı. Bu isimler, kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şimdi vatandaşlar bu isimlerin bilgilerine ulaşmak istiyor.

Selen Çetinkaya, Neda Şahin, Rabia Karataş kimdir?

Bu üç isim hakkında detaylı bilgi yok. Selen Çetinkaya, Neda Şahin, Rabia Karataş'ın ortak özelliği sosyal medya ünlüleri olmaları.

Selen Çetinkaya aynı zamanda bir girişimci, Rabia Karataş müzisyenlik yaparken Neda Şahin ise İşte Benim Stilim'de boy göstermişti.