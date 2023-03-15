 Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde su baskınları

İlçede Sürgü Baraj Göleti'nde suların birikmesiyle taşkın oldu. Bazı derelerin taşması sonucu da araçlar zarar gördü. Sel nedeniyle bazı yollarda yarılma oldu.

İlçe merkezinde biriken su, belediye ekiplerinin çalışmasıyla derelere verildi.

Vahap Küçük Meydanı'ndaki çadırlarda kalan depremzededeler de selden etkilendi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AA muhabirine, ilçede dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle dere yataklarının ve arazi sularının ana kanalda biriktiğini söyledi.

Kanalın dolmasıyla taşkın yaşandığını anlatan Zelyurt, sel suyunun yapılan çalışmayla dere yatağına aktarıldığını ifade etti.

Zelyurt, çadırların bulunduğu alanı farklı bir yere taşıyacaklarını, selde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını dile getirdi.

Arapgir'de tarım arazileri su altında kaldı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle Kozluk Çayı'nın taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

Arapgir Kaymakamı Adnan Doğan, AA muhabirine, il genelindeki yağışın ilçelerde de etkisini gösterdiğini söyledi.

Bazı tarım arazilerinin su altında kaldığını aktaran Doğan, "Vatandaşlarımızla ilgili hayati bir ihbar gelmedi. Suyun taştığı bölgelerdeki tarım arazilerinde zarar mevcut. Arazilerdeki suyun çekilmesinin ardından hasar tespiti çalışmalarına başlanacak." diye konuştu.

- Doğanşehir ve Arguvan'da evlerinde mahsur kalan 8 kişi tahliye edildi

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sağanak nedeniyle gelen 43 ihbara müdahale etti. Ekipler, Doğanşehir ve Arguvan ilçelerinde evlerinde mahsur kalan 8 kişiyi tahliye ederek güvenli bölgeye ulaştırdı.

Akçadağ ilçesinde de yağışlar nedeniyle bazı yerlerde su baskınları yaşandı.