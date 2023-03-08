Meclis'te yapılandırma mesaisi: Bu hafta yasalaşması bekleniyor

Düzenleme ile vergi dairlerine olan 2 bin liranın altı tüm borçlar silinecek. Sigorta primleri, öğrenim kredisi, köprü ve otoyol geçiş cezalarını taksitle ödeme imkanı sağlanacak. Borçlar peşin ödenirse yurtiçi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.

İdari para cezaları peşin ödenirse asıl alacaktan yüzde 25 indirim olacak. Teklife göre; sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek.