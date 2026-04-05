Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde pazar gününe çok bulutlu ve yağışlı hava damga vuracak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Balıkesir, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genel olarak sağanak şeklinde görüleceği, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Doğu’da çığ tehlikesi öne çıktı

MGM, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riskine dikkat çekti. Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde heyelan ve ulaşımda aksama riskine karşı tedbirli olunmasını istedi.

Trakya ve Ege kıyılarında sıcaklık artacak

Hava sıcaklıklarının Ege kıyıları ile Trakya’da 3 ila 5 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın ise yurt genelinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da gün içinde çok bulutlu hava beklenirken sıcaklığın 17 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Ankara’da 16 dereceyle aralıklı sağanak, İzmir’de ise 19 dereceyle gök gürültülü sağanak bekleniyor.